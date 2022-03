Der Hauptausschuss des Rates hat am Mittwoch eine Resolution für Frieden in der Ukraine verabschiedet.

Die Stadt des Westfälischen Friedens ruft zum Frieden in der Ukraine auf: Mit einer breiten Zustimmung hat der Hauptausschuss des Rates am Mittwochnachmittag die parteiübergreifende Resolution „Pax Optima Rerum – Münster ruft zum Frieden auf!“ verabschiedet.

Die Stadt sieht sich vor dem Hintergrund ihres historischen Erbes besonders verpflichtet, zur Wahrung des Friedens einzutreten. Unter Bezug auf den Friedensschluss von 1648 in Münster und Osnabrück heißt es, dass der Westfälische Friede dem Prinzip der Gleichberechtigung der Staaten zur Durchsetzung verholfen habe – unabhängig von ihrer tatsächlichen Macht. Die sei ein Grundpfeiler des regelbasierten Völkerrechts, gegen das Russland durch den Angriff auf die Ukraine am 24. Februar eklatant verstoßen hat.

„Völkerrechtswidriger und brutaler Angriffskrieg“

„Die Friedensstadt Münster fühlt sich besonders verpflichtet bei der Lösung von Konflikten und der Sicherung des Friedens“, heißt es wörtlich in der Resolution. Diese verurteilt „den völkerrechtswidrigen und brutalen Angriffskrieg des russischen Präsidenten Putin gegen die Ukraine und bekundet seine Solidarität mit den vom Krieg schwer getroffenen Menschen und ihren Familien“.

Die Resolution im Wortlaut zum Herunterladen (466 KB)

Zu Beginn der Sitzung appellierte Oberbürgermeister Markus Lewe an die Solidarität der Münsteranerinnen und Münsteraner in den kommenden Wochen und Monaten. „Jeder in dieser Stadt wird sich miteinbringen müssen.“ Es komme auf Taten an, sagte Lewe unter Verweis auf die großen Herausforderungen, die die steigende Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine mit sich bringen wird.

Der Oberbürgermeister bereitete die Münsteraner aber auch auf Einschnitte vor: „Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir auf das eine oder andere verzichten müssen.“

In der verabschiedeten Resolution erklärt sich die Stadt bereit, Opfern dieses Krieg in Münster Zuflucht und Unterstützung zu gewähren. Zugleich wird den Bürgerinnen und Bürgern in Münster und der polnischen Partnerstadt Lublin für die Hilfsbereitschaft gedankt.

Auch das gemeinsame Eintreten ukrainisch- und russischstämmiger Menschen in Münster für eine Beendigung des Krieges wird gewürdigt – ebenso der Einsatz der „mutigen Menschen in Russland, die diesen Angriffskrieg ablehnen und sich unter größtem Risiko in ihrem Land gegen den Kriegstreiber erheben“.

Linke bringen eigene Resolution ein

Die von Oberbürgermeister Lewe unterstützte Resolution wurde mit den Stimmen von CDU, Grüne, SPD, FDP, Internationale Fraktion Die Partei/ÖDP sowie von der Ratsgruppe Volt verabschiedet. Alle sechs Gruppierungen haben nach der Sitzung des Hauptausschusses zu einer Solidaritätskundgebung für die Ukraine auf dem Prinzipalmarkt aufgerufen.

Die Linke brachte eine eigene, in Teilen deckungsgleiche Resolution ein. Darin wandte man sich aber „entschieden dagegen, dass die Bundesregierung und die Rüstungslobby die schreckliche Situation in der Ukraine nun dazu missbrauchen, friedenspolitische Grundsätze und Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg noch weiter aufzuweichen und über Bord zu werfen“. Auch störte sich die Linke an der Zustimmung zum Kurs von Bundesregierung und EU.