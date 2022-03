Spargelsaison startet mit Hindernissen

Für die Spargelernte werden auch in Münster hunderte Helfer gebraucht. Doch viele fehlen wegen des Kriegs in der Ukraine.

Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine verursacht unsägliches menschliches Leid und trifft wegen explodierender Energiepreise und Lieferproblemen zahlreiche Branchen. Mit Blick auf die in der heimischen Landwirtschaft so dringend benötigten Erntehelfer verbinden sich aktuell menschliche Schicksale und wirtschaftliche Probleme, wie die Situation auf dem Spargel- und Erdbeerhof Bäcker zeigt.