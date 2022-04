Raub auf Supermarkt: Täter bedroht Kassierer und Kunden mit Messer

Raubüberfall auf Supermarkt in Kinderhaus: Ein bislang unbekannter Täter hat an der Westhoffstraße einen Supermarkt überfallen und Menschen mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend einen Supermarkt an der Westhoffstraße in Münster-Kinderhaus überfallen. Der Mann betrat laut einer Mitteilung der Polizei um 21.54 Uhr das Geschäft und bedrohte den Kassierer mit einem Messer.

Der Täter forderte den Supermarkt-Mitarbeiter auf, ihm einen Geldbetrag aus der Kasse auszuhändigen. Anschließend bedrohte der Maskierte auch zwei Kunden des Marktes. Als ihm ein Geldbetrag in Höhe von 500 Euro ausgehändigt wurde, flüchtete der Täter aus dem Geschäft und bedrohte dabei nach Angaben der Polizei erneut Kunden und den Sicherheitsdienst mit dem Messer.

Beschreibung des Täters

Der Täter wird als circa 20 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter beschrieben. Der unbekannte Mann hat eine normale Statur, dunkle Augenbrauen, war mit einer schwarzen Jacke mit grauer Kapuze bekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Zudem trug er eine weiße Maske, unter der ein dunkler Bart zu erkennen war.

Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0251/2570 entgegen.