Hauptkommissar Thiel singt auf dem Prinzipalmarkt

In Münster wird für eine neue Folge "Tatort" gedreht. Doch einer fehlt: Prof. Boerne! Schauspielkollege Axel Prahl (Hauptkommissar Thiel) muss also wohl oder übel alleine den Prinzipalmarkt rocken. Doch sein angestimmtes Lied kommt nicht bei allen gut an...

Aber Herr Professor! Boerne (Jan Josef Liefers) ist diesmal nicht einen einzigen Drehtag in Münster! In Köln ja, in Münster nein. Das geht gar nicht, aber das Drehbuch sieht es nun mal nicht vor. „Ich bin am Boden zerstört“, sagt Hauptkommissar Thiel (Axel Prahl). Das sonst so komödiantische Beisammensein der beiden Hauptdarsteller fehlt beim Dreh in der Außengastronomie vor Stuhlmacher.