20 Jahre Münster-„Tatort“: Die Hauptdarsteller im Interview

8: Immer wieder haben auch andere „Tatort“-Ermittler einen Gastauftritt in Münster. So waren die Kollegen aus Köln, Max Ballauf und Freddy Schenk, in der Folge „Der doppelte Lott“ (Frühjahr 2005 ) dabei, Nina Kunzendorf (ehemals „Tatort“ aus Frankfurt) in der Folge „Höllenfahrt“ (März 2009) zu sehen. Jörg Hartmann („Tatort“ aus Dortmund) spielte in der Folge „Spargelzeit“ (Oktober 2010) einen Spargelbauern.

Foto: dpa