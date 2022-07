Touristen kommen wegen der Krimis nach Münster

Beim ARD-„Tatort“ steht 2022 der 1200. Film an, beim „Polizeiruf 110“ der 400. Krimi. Das populärste Sonntagskrimi-Team - der Münster-„Tatort“ - wird außerdem 20 Jahre alt. Die Münchner haben ihren 90. Fall. Daneben gibt es einige Neustarts bei den Krimis, etwa von Lina Beckmann im Rostocker „Polizeiruf“ und André Kaczmarczyk im deutsch-polnischen „Polizeiruf“. Bei zwei „Tatort“-Teams herrscht derweil noch Funkstille. So heißt es vom NDR, man suche nach Möglichkeiten, wie ein nächster „Tatort“ mit Til Schweiger aussehen könnte. „Noch haben wir hier jedoch nichts Konkretes in der Hand, aber auch keine Eile.“ Vom MDR heißt es, man habe „aus verschiedenen Gründen“ für 2022 keinen Weimar-„Tatort“ in der Herstellung. Wie es 2023 weitergehe, „dazu sind wir in Gesprächen“. Und auch zum „Polizeiruf“ aus Halle, der 2021 Premiere feierte, gebe es Gespräche.

Foto: Tobias Hase/dpa