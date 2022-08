„Ein Freund, ein guter Freund“: So ist der 42. Münster-„Tatort“

„Ein Freund, ein guter Freund“ – so heißt die neueste Münster-„Tatort“-Folge, die am Dienstagabend im Preußenstadion Premiere feierte. Top oder Flop? Eine Kurzkritik.

Das Ensemble des Münster-Tatort kam am Dienstag zur Premiere der 42. Folge nach Münster.

Selten zuvor kassierte ein Münster-Tatort so verheerende Kritiken wie die am 6. März ausgestrahlte Folge „Propheteus“. Entsprechend schlecht war die Einschaltquote. Daher mischt sich in die Vorfreude auf die Stadion-Premiere der neuen Folge „Ein Freund ein guter Freund“ Unsicherheit.

Gelingt es Boerne, Thiel und Co., nach dem Tiefpunkt vom 6. März das Ruder herumzureißen und wieder einen überzeugenden Fall abzuliefern? Oder fällt sie womöglich noch klamaukiger aus als damals?

In Folge 42 zu alter Stärke zurückgefunden

Die gute Nachricht: Schon nach ein paar Minuten zeichnet sich ab, dass der Münster-Tatort mit der 42. Folge zu alter Stärke zurückgefunden hat. Ein überzeugender, von Anfang bis Ende spannender Plot, angereichert mit einem Feuerwerk an Pointen, für das der Tatort aus Münster von Millionen Fernsehzuschauern geliebt wird.

Münster-"Tatort": "Ein Freund, ein guter Freund" Frank Thiel (Axel Prahl), Prof. Karl-Friedrich Börne (Jan Josef Liefers) entwickeln Theorien über das Ableben des Anwaltes Nikolas Weber (Hadi Khanjanpour). Silke Haller „Alberich“ (ChrisTine Urspruch) hört zu. Foto: WDR/Thomas Kost Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan-Josef Liefers, l.) Foto: WDR/Thomas Kost Silke Haller „Alberich“ (ChrisTine Urspruch) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) Foto: WDR/Thomas Kost Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Silke „Alberich“ Haller (ChrisTine Urspruch), Frank Thiel (Axel Prahl) Foto: WDR/Thomas Kost Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan-Josef Liefers, r.) Foto: WDR/Thomas Kost

Der Inhalt ist schnell erzählt: Ein Anwalt ist tot, ermordet in seiner Kanzlei. Verdächtigt wird ein stadtbekannter Mafia-Pate. Dann wird auch noch der beste Freund von Prof. Boerne, ebenfalls Anwalt, entführt – dabei wollte der doch eigentlich mit seiner Frau, Boernes einstiger Flamme, nach Südamerika auswandern . . .

Münster dient nur als Kulisse

Münster dient, wie so oft, nur als Kulisse, ein bisschen Rathaus aus der Luft, ein radelnder Thiel (Axel Prahl) auf dem Prinzipalmarkt. Egal. Es ist die Story, die zählt, und die ist wirklich gut, dazu laufen die Schauspieler zur Bestform auf. Am Ende gibt es viel Applaus – zu Recht. Ein Münster-Tatort in dieser Form kann gerne 20 Jahre weiterlaufen!

Die Folge läuft am 13. November (20.15 Uhr) in der ARD