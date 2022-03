Vor allem Kinder flüchten aus der Ukraine

Fast die Hälfte aller in Münster angekommenen Geflüchteten aus der Ukraine sind Kinder und Jugendliche. Etwa 44 Prozent, teilte die Stadt am Dienstag eine aktuelle Quote mit, die am Wochenende noch höher war. Putins Angriffskrieg auf das Nachbarland ist vor allem ein Krieg gegen die Kinder. Hunderttausende Ukrainer sind auf der Flucht – die allermeisten Frauen mit Kindern. Unbegleitete Minderjährige sind bislang nicht in Münster angekommen, teilt ein Sprecher der Stadt mit.

