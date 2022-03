Warnstreik hat Auswirkungen auf städtische Kitas

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Am heutigen Mittwoch sind die Auswirkungen auch in den städtischen Kitas in Münster zu spüren.

Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat auch Auswirkungen auf die städtischen Kitas in Münster. Wie die Stadt am Morgen mitteilt, bleibt von den 29 städtischen Kitas die Kita Albachten geschlossen.

In den städtischen Kitas Am Edelbach, An der Gartenstraße, Kita Berg Fidel, Normannenweg, Wielerort gibt es eine Notbetreuung. Die Kita Im Moorhock bietet vormittags eine Notbetreuung an, nachmittags ist sie geschlossen. In der Kita Kinderhaus gilt nach Angaben der Stadt für die U3-Kinder Notbetreuung, ansonsten wird der Betrieb aufrecht erhalten.

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zu Streikmaßnahmen aufgerufen. Die Vertreter der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hätten in der zweiten Tarifrunde mit Verdi nicht mal Ansätze für Kompromisslinien erkennen lassen, begründete die Gewerkschaft den Aufruf in einer Ankündigung.