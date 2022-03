Verwaltung in der Krise gefordert

Die Lage sei ­dynamisch, betonte Oberbürgermeister Markus Lewe in der Sondersitzung des Hauptausschusses. Was er damit meint: Es ist derzeit vollkommen unklar, zu ­welcher Tageszeit und in welcher Zahl aus der Ukraine flüchtende Menschen in Münster Zuflucht suchen.

Das macht die Unterbringung und Versorgung besonder schwierig, wie Sozial­dezernentin Cornelia Wilkens betonte. Sie kündigte zugleich an, dass man den Arbeitskreis Flüchtlinge wieder einberufen werde.

Die Menschen, die in Münster ankommen, sind laut Wilkens „sehr, sehr erschöpft“ und psychisch angegriffen. „Sie müssen zur Ruhe kommen.“

Mehr Mitarbeiter zur Betreuung von Flüchtlingen

Der städtische Personal­dezernent Wolfgang Heuer erklärte, dass angesichts der aktuelle Herausforderungen einige Fachstellen der Verwaltung möglicherweise ihre eigentlichen Aufgaben einstellen werden und stattdessen rund um die Flüchtlingsbetreuung eingesetzt werden könnten. Diese Entscheidung habe der Krisenstab bereits im Grundsatz getroffen.

Die gute Zusammenarbeit mit der polnischen Partnerstadt Lublin sei in dieser Zeit ein kleiner Lichtstrahl, sagte Oberbürgermeister Lewe. Mehrere Sattelschlepper seien bereits mit Hilfsgütern nach Lublin gefahren. 250.000 Euro hat die Stadt nach Angaben von Kämmerin Christine Zeller für diese Transporte bereitgestellt.