Zwei Jahre Corona: Mehr als 40.000 Fälle in Münster 

Vor zwei Jahren wurde in Münster der erste Corona-Fall bestätigt. Jetzt wurde die Marke von 40.000 Corona-Infektionen geknackt. Am Wochenende ist zudem die Zahl der aktuell Infizierten gestiegen. Auch ein weiterer Todesfall wurde gemeldet.

Innerhalb von zwei Jahren hat es in Münster mehr als 40.000 bestätigte Corona-Fälle gegeben.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster war in der vergangenen Woche mehrere Tage rückläufig. Nun ist die Zahl über das Wochenende wieder deutlich gestiegen. Nach Angaben der Stadt sind aktuell 7184 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 287 mehr als am vergangenen Montag (21. Februar).

Am Montag hat das Gesundheitsamt in Münster außerdem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Ein 81-jähriger Mann ist laut Mitteilung der Stadt mit Covid-19 gestorben. Damit sind mittlerweile 178 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Mehr Neuinfektionen als am vergangenen Wochenende

Seit Freitag wurden in Münster 1237 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Das sind 261 mehr als am vergangenen Wochenende. Außerdem hat es 666 Gesundmeldungen gegeben, 896 weniger noch ein Wochenende zuvor. Neuinfektionen und Gesundmeldungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (26. Februar): 521 Neuinfektionen und 388 Gesundmeldungen,

Sonntag (27. Februar): 360 Neuinfektionen und 76 Gesundmeldungen,

Montag (28. Februar): 356 Neuinfektionen und 202 Gesundmeldungen.

Mehr als 40.000 Corona-Fälle in Münster

Vor zwei Jahren wurde in Münster der erste Corona-Fall gemeldet. Seitdem wurden mittlerweile mehr als 40.000 Corona-Fälle in der Stadt labordiagnostisch bestätigt. Die Marke wurde am Sonntag überschritten. 40.628 Infektionen wurden seit Panemie-Beginn labordiagnostisch bestätigt. 33.266 Menschen gelten mittlerweile als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag weiter leicht gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) nun bei 1174,1 (+33,5 im Vergleich zum Vortag). Am vergangenen Montag lag die Inzidenz bei 1150,1. Die Inzidenz bildet die Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ab.

82 Corona-Patienten in Münster im Krankenhaus

In den Krankenhäusern ist die Zahl der Corona-Patienten am Wochenende gestiegen. 82 Menschen müssen aktuell in Krankenhäusern wegen einer Covid-19-Infektionen behandelt werden. Das sind zwölf mehr als Freitag. Neun Patienten liegen auf Intensivstationen (Freitag: zwölf), fünf müssen künstlich beatmet werden (Freitag: sieben).