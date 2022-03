Zwei Michelin-Sterne am Gourmet-Himmel

Münster

Zwei Restaurants in Münster dürfen sich weiterhin „Sterne-Restaurants“ nennen: Erneut hat der „Guide Michelin“ das „Ferment im Restaurant Ackermann“ in Roxel und das „Coeur d‘Artichaut“ am Alten Fischmarkt ausgezeichnet. Dort ist die Freude groß.

Von Martin Kalitschke