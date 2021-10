Mühlhausens eiserne Abiturienten

Klassentreffen in der Partnerstadt

Münster

Als sie vor 65 Jahren in Mühlhausen Abitur machten, war an eine Städtepartnerschaft mit Münster nicht zu denken. Heute schon. Denn es gibt ja Klaus Meier – der die 1956er-Abiturientia seiner alten Schule zum Klassentreffen in Münster empfing.

-spe-