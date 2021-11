Münsters Müllabfuhr wird elektrisch

Foto:

Münsters Müllabfuhr ist nicht preiswert – aber ehrlich. Seit Jahren rügt der Bund der Steuerzahler immer wieder die hohen Gebühren. Und seit Jahren stellen die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) die Berechnungsmethode in Frage. So weit, so bekannt. Vermutlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Damit gehört Münster aber noch lange nicht zu den preiswerten Kommunen.



Gleichwohl haben die Abfallwirtschaftsbetriebe ein – ehrlich gemeintes – Lob verdient. Obwohl sie es nicht müssen, kündigen sie bereits jetzt eine Gebührenerhöhung an, die erst in zwei Jahren umgesetzt werden soll. Eigentlich sind wir ja daran gewöhnt, dass unangenehme Botschaften erst dann verkündet werden, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt.



Diese Transparenz der Abfallwirtschaftsbetriebe hat Tradition. Als zu Beginn dieses Jahrtausends die millionenschwere Investition in die Restmüllaufbereitungsanlage in Coerde getätigt wurde, da konnte man trefflich darüber streiten, ob man nicht auch mit etwas weniger Geld den gleichen Effekt hätte erzielen können. Gleichwohl haben die Verantwortlichen auch damals schon den Mut gehabt, detailliert vorzurechnen, wie sich das seinerzeit aufwendig reformierte Abfallbeseitigungskonzept in den Folgejahren im Gebührenbescheid bemerkbar machen würde.



Dieses Vorgehen trägt die Handschrift des AWM-Chefs Patrick Hasenkamp, der seit 26 Jahren im Amt ist. Hasenkamp ist ein harter Brocken, wenn es darum geht, einmal getroffene Entscheidungen zu verteidigen. Aber er zeigt auch jedem das Preisschild. Klaus Baumeister