Münster hat eine neue Kommunale Seniorenvertretung

Die 40 Delegierten von münsterschen Verbänden, Vereinigungen und Organisationen von und für Senioren wählten die 15 ordentlichen Mitglieder und fünf Ersatzmitglieder der Seniorenvertretung.

Aus einem Kreis von 22 Kandidatinnen und Kandidaten konnten die Delegierten auswählen, wer die bisherige erfolgreiche Arbeit der Seniorenvertretung weiterführen wird, wie die Stadt mitteilte.

Das ist die neue Vertretung

Für die Wahl war der „Runde Tisch - Seniorinnen und Senioren in Münster“ verantwortlich, der die Delegierten und den Wahlvorstand aus seinen Reihen stellte. Wahlleiter Florian Steinforth konnte direkt nach der Urnenwahl bekanntgeben, wer der Seniorenvertretung in den kommenden drei Jahren angehört: Dr. Gerhard Bonn, Harald Esser, Beate Frankrone, Helga Fuhrmann, Cornelia Höring, Dr. Gerhard Jeschke, Barbara Klein-Reid, Günter Klemm, Richard Kretschmann, Manfred Poppenborg, Eric Sircar, Karin Stahl-Sura, Klaus Stoppe, Andreas Viehoff-Heithorn, Georg Wetterau.

Zu Ersatzmitgliedern wurden gewählt: Friedrich Bachmair, Doris Cohausz, Gabriele Feldmeier-Thiemann, Dr. Christoph Goez, Werner Szybalski. Die Ersatzmitglieder kommen nacheinander zum Zug, wenn während der Amtszeit der Seniorenvertretung ordentliche Mitglieder ausscheiden.

Konstituierende Sitzung

Mit der konstituierenden Sitzung am 1. Dezember beginnt offiziell die Amtszeit für das neu gewählte Gremium. Dann wird entschieden, wer zukünftig den Vorsitz der Kommunalen Seniorenvertretung übernimmt und wer beispielsweise in Ausschüssen, Arbeitsgruppen, Beiräten, Projektbeiräten, Arbeitskreisen „Älter werden in Münster“ für die Seniorenvertretung mitwirkt.

Bis dahin tauschen sich die aktuellen und zukünftigen Mitglieder zu Themen und Projekten für eine altersfreundliche Stadt aus. Einblicke in die vielfältigen Aktivitäten der Seniorenvertretung bietet die Homepage: www.seniorenvertretung-muenster.de