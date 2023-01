Der Eingangsbereich des Hauptbahnhofes in Münster. An der Ostseite des Gebäudes wurde am Sonntagmorgen ein 29-Jähriger schwer verletzt.

Am frühen Sonntagmorgen (22. Januar) haben drei Unbekannte einen 29-Jährigen in Münster angegriffen und schwer verletzt. Die Tat ereignete sich laut der Polizei Münster gegen 4.10 Uhr am Bremer Platz.

Dort wurde der Münsteraner von einem unbekannten Mann angesprochen, welcher den 29-Jährige nach Geld fragte. Daraufhin griffen zwei weitere Männer das Opfer von hinten an. Ein Schlag auf den Kopf streckte den Münsteraner nieder und als er am Boden lag, so berichtet die Polizei weiter, hätten die drei Unbekannten ihn noch getreten.

Polizei sucht nach dem Helfer mit Courage

Als ein Taxifahrer dem 29-jährigen Münsteraner zur Hilfe kam, flüchteten die Täter in das angrenzende Parkhaus. Der 29-jährige Münsteraner erlitt durch den Angriff mehrere Knochenbrüche. Die Polizei sucht nun nach dem couragierten Taxifahrer und Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegengenommen.