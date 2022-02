Münster könnte kurzfristig 500 Flüchtlinge aufnehmen

Wegen des Kriegs in der Ukraine wurde in Münster ein neuer Krisenstab einberufen. Am Montag tagte er zum ersten Mal. Dabei ging es unter anderem um die Aufnahme von Flüchtlingen, aber nicht nur...

Die Stadt Münster wäre kurzfristig in der Lage, 500 Flüchtlinge aus der ­Ukraine aufzunehmen und zu versorgen. Das gab Oberbürgermeister Markus Lewe am Montag im Anschluss an die erste Sitzung des neu gegründeten Ukraine-Krisenstabes bekannt. Zugleich bestünde die Möglichkeit, „Hilfen für kriegstraumatisierte Menschen“ anzubieten, so Lewe weiter.

Wann und in welchem Umfang eine entsprechende Hilfe abgerufen wird, dazu konnte Lewe zum aktuellen Zeitpunkt nichts sagen. Entscheidend sei aber, dass die Stadt und die Öffentlichkeit sich darauf einstelle.

Spenden für Förderverein Lublin

Der Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer drückte es so aus: „Wir sind vorbereitet.“ Die Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, die sich bereits bei der Flüchtlingskrise 2015/2016 bewährt habe, könne jederzeit reaktiviert werden. „Die Hilfsorganisationen stehen zur Verfügung und verfügen über Know-how.“

Angesichts der sehr großen Hilfsbereitschaft in Münster, die aktuell von der Stadt selbst gar nicht abgerufen werden kann, weist die Stadt Münster allen Spendenwillige darauf hin, dass sie Geld auf das Konto des Fördervereines Lublin spenden können. Lublin ist Münsters polnische Partnerstadt und liegt nahe der polnisch-ukrainischen Grenze. Im Raum Lublin müssen bereits Flüchtlinge betreut werden. Über diese Schiene könne geflüchteten Ukrainern wirksam geholfen werden, so Lewe. Er geht ohnehin davon aus, dass viele flüchtende Ukrainer in Polen bleiben werden.

Ausdrücklich wurde davon abgeraten, Sachspenden für die Ukraine bei der Stadt Münster abzugeben.

90-Tage-Touristenvisum für Ukrainer

Sozialdezernentin Cornelia Wilkens geht davon, dass die Ukrainer, die nach Deutschland kommen, mit einem 90-Tage-Touristenvisum ausgestattet werden. Ausländerrechtlich ergebe sich damit für die Stadt eine andere Situation wie seinerzeit bei den geflüchteten Syrern. Die EU und die Bundesregierung hatten am Montag verkündet, im Falle eines andauernden Krieges Flüchtlinge in unbegrenzter Zahl aufnehmen zu wollen.

Trotz des Krieges will Oberbürgermeister Lewe die Städtepartnerschaft zur russischen Stadt Rjasan nicht aufgeben, sondern gezielt zur Kontaktpflege mit der Putin-kritischen Zivilgesellschaft nutzen.