Münster landesweit auf Spitzenplatz im Wohnungsbau

Münster auf der Spitzenposition: Im vergangenen Jahr wurden nirgendwo in Nordrhein-Westfalen so viele Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt wie in Münster. Um die Wohnbau-Offensive weiterzuführen, wird jedoch ein rares Gut benötigt.

2021 wurden in NRW 1,5 Prozent weniger Baugenehmigungen ausgestellt. Münster steht gegen den Trend und weist die meisten Genehmigungen in ganz NRW auf.

Im vergangenen Jahr wurden nirgendwo in Nordrhein-Westfalen so viele Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt wie in Münster. Für das Jahr 2021 ermittelte das Statistische Landesamt für Münster eine Baugenehmigungsquote (genehmigte Wohnungen je 10 000 Einwohner) von 102,1. Damit belegt Münster mit Abstand den Spitzenplatz in NRW.

Zum Vergleich: Auf Platz zwei rangiert der Kreis Heinsberg mit einer Quote von 70,8, die Durchschnittsquote für NRW lag bei 34,0. Die niedrigsten Quoten ergaben sich für Gelsenkirchen und Wuppertal (jeweils 6,2).

Insgesamt wurde in Münster im Jahr 2021 der Bau von 3220 Wohnungen genehmigt. Das ist ein Anstieg um 118,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. Davon entstehen die meisten, nämlich 2928 Wohnungen, in neuen Gebäuden, 279 sollen durch Um- oder Ausbauarbeiten bestehender Gebäude entstehen, 13 in Nichtwohngebäuden.

Hochburg der Single-Haushalte

In Münster entstehen viele Wohnungen. Die hohen Zahlen des Landesamtes kommen aber auch deshalb zustande, weil derzeit viele Bauprojekte mit kleineren Wohneinheiten für Singles laufen. Der Anteil der Single-Haushalte in Münster lag laut städtischer Statistik im Jahr 2018 bei rund 53,9 Prozent – damit ist Münster diesbezüglich deutschlandweit eine Hochburg.

Die klar überwiegende Zahl der im Jahr 2021 genehmigten Wohnungen wird in Mehrfamilienhäusern entstehen (2657). Das Bauordnungsamt der Stadt hat laut Landesamt im abgelaufenen Jahr grünes Licht für den Bau von 171 Mehrfamilienhäusern gegeben. Das ist ein Plus von 55,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. Demgegenüber stehen 201 genehmigte Einfamilienhäuser – ein Minus von 31,6 Prozent.

Die aktuelle Wohnungsknappheit in Münster zeigt, dass die Wohnbau-Offensive dringend nötig ist. Angesichts der aktuellen Unsicherheiten im Markt mit Materialengpässen, unterbrochenen Lieferketten und Kostensteigerungen kommt es nach Meinung von CDU-Fraktionschef Stefan Weber darauf an, dass die Stadt Baurechte schaffe und in entspannteren Zeiten sofort handlungsfähig sei zur Erteilung von Baugenehmigungen.

„Die kommunalen Ziele einer ordentlichen Wohnraumversorgung erreichen wir nur, wenn zügig neue Bauflächen bereitgestellt und Angebot und Nachfrage in ein vernünftiges Verhältnis gebracht werden können“, sagt Weber. Von besonderer Bedeutung seien die Baugebiete an der Steinfurter Straße, im Hafen und in Hiltrup-Ost mit insgesamt mehr als 5000 neuen Wohnungen, heißt es in einer CDU-Mitteilung.

Neue Baugebiete dringend benötigt

Mit einer Bebauung dieser Gebiete ist jedoch nicht kurzfristig zu rechnen.