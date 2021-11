"Münster schenkt aus" geht in die Winterpause

Zunehmender Regen, niedrige Temperaturen, weniger Sonnenstunden und fallendes Laub zeigen an, dass die Kampagne "Münster schenkt aus" in die Winterpause gehen kann. Seit Anfang Juni hat sie dafür gesorgt, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich um die Versorgung des städtischen Grüns kümmern konnten. Viele Einzelpersonen, nachbarschaftliche Gießgemeinschaften oder Unternehmen haben laut Mitteilung der Sadt mitgemacht, Straßenbäume in ihrem Umfeld gewässert und sie damit über die trockene Zeit gerettet.

Dafür hatte das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 67 Wassercontainer aufgestellt und über 400 Wassersäcke an den Bäumen befestigt. Zusätzlich sind rund 1300 Wassersäcke an Bürgerinnen und Bürger ausgegeben worden. Die Stadtwerke Münster unterstützten die Kampagne, wie die Stadt mitteilt. Zum Beispiel stellten sie das gesamte Wasser für die Befüllung der Container zur Verfügung – insgesamt rund 367.000 Liter. Das entspricht etwa 1900 vollen Badewannen.

Wassercontainer werden eingelagert

Umweltdezernent Matthias Peck betont, dass die Kampagne nur durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger erfolgreich sein konnte und bedankt sich bei den vielen Baumkeeperinnen und Baumkeepern.

Die Wassercontainer werden jetzt abtransportiert, gesäubert und einlagert. Gleichzeitig bittet das Amt, die Wassersäcke von den Baumscheiben zu nehmen und nach Möglichkeit trocken einzulagern, damit sie im nächsten Jahr wieder eingesetzt werden können.