Münster und Onkel Willi: Es war Liebe

Münsters berühmtester Straßenmusiker Onkel Willi alias Klaus Reinhardt, gestorben am vorvergangenen Sonntag, ist am Montag auf dem Waldfriedhof Lauheide beigesetzt worden. Ringsum auf den Bäumen zwitschern viele Vögel. Ihren Gesang hat der Musiker in seinen letzten Jahren vermisst. Gesundheitlich zunehmend angeschlagen, musste er seine geliebte Laube im Schrebergarten in Gremmendorf verlassen und ins Christophorushaus in Bahnhofsnähe ziehen.

