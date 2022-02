Münsteraner brauchen viel Platz

Beobachtung eins: In Münster herrscht Wohnungsnot. Beobachtung zwei: Münsteranerinnen und Münsteraner leben in vergleichsweise großen Wohnungen. Wie das zusammenhängt, darüber lohnt es sich nachzudenken. Eine Glosse.

Münster hat ein Wohnungsproblem, manche sprechen gar von Wohnungsnot. Die Not derer, die vergeblich eine Wohnung suchen, ist real. Unweigerlich kommen da Erinnerungen an die Nachkriegszeit auf, als ganze Familien sich in den zerbombten Häusern ein Zimmer teilten – und der vorhandene Platz noch immer nicht reichte.