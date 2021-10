Münsteraner haben 422 Kilogramm Müll pro Kopf produziert

Pro Kopf haben die Münsteranerinnen und Münsteraner im vergangenen Jahr 422 Kilogramm Wertstoffe und Restabfall verursacht. Was nach viel klingt, ist mit Blick auf den Bundesdurchschnitt ein guter Wert.

Statistische Werte in der Stadt

95.025 Tonnen Wertstoffe sind im Jahr 2020 in Münster getrennt erfasst oder im Zuge der mechanischen Aufbereitung aus dem Restabfall nachträglich aussortiert worden. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Münster hervor, die Teil der Serie "Münster in Zahlen" zu statistischen Werten in der Stadt ist.

Um zu sehen, wie gut die Münsteranerinnen und Münsteraner in Sachen Abfallsortierung und -trennung tatsächlich schon unterwegs sind, lohnt nach Angaben der Stadt ein Blick auf die Wertstoffmengen und Restabfallmengen aus den Privathaushalten: 422 Kilogramm Wertstoffe und Restabfall pro Kopf und damit 30 Kilogramm weniger als im Bundesdurchschnitt waren das im Jahr 2020.

Münster bei Mülltrennung auf gutem Weg

62 Prozent ihrer Abfälle haben die Münsteranerinnen und Münsteranern direkt getrennt entsorgt – sortiert etwa nach Bioabfall (17.305 Tonnen), Papier (19.769 Tonnen), Verpackungen/Metalle/Verbundstoffe (10.921 Tonnen), Glas (8486 Tonnen), Elektrogeräte (2108 Tonnen).

"Münster in Zahlen" Foto: Wer sich in die aktuelle Jahresstatistik und in die kleinräumige Bevölkerungsstatistik der Stadt vertieft, braucht etwas Geduld – aber erfährt unzählige Details über Münster und seine Einwohnerinnen und Einwohner. Die sechsteilige Herbstferienserie "Münster in Zahlen" der Stadt greift Themen aus Bereichen wie Umwelt, Bevölkerungsentwicklung, Wohnen, Müll und Liebe auf, macht statistische Werte verständlich. Diese und noch viele weitere Zahlen, Daten und Fakten gibt es auf den Seiten des Stadtplanungsamtes: https://www.stadt-muenster.de/stadtentwicklung/zahlen-daten-fakten.html ...

Insgesamt ist Münster in Sachen Abfallvermeidung und -trennung auf einem guten Weg: Vor zehn Jahren lag das Abfallaufkommen pro Einwohner und pro Jahr laut Mitteilung der Stadt noch bei 468 Kilogramm. Patrick Hasenkamp, Leiter der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster: "Unser Ziel ist, Münster gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern und in einem starken Netzwerk bis 2030 zu einer Hauptstadt der Abfallvermeidung zu machen. Alle Abfälle werden sich sicher nicht verhindern lassen. Aber insgesamt muss die Menge weiter sinken, insbesondere der Anteil des Restabfalls, der in Münster heute noch bei einem Drittel der Gesamtmenge pro Kopf liegt. Je besser Abfälle sortiert sind, desto besser lassen sie sich verwerten."