Münsteraner wagen sich aufs Aasee-Eis

Trotz der Warnungen von Stadt, Feuerwehr und Polizei erobern die Menschen nach einer Woche Dauerfrost an diesem Wochenende wieder ihr „Eisparadies“ auf dem Aasee. Am Samstagmittag waren schon rund 100 Menschen auf der bis zu zehn Zentimeter tief gefrorenen Fläche zwischen Segelclub und Freitreppen.

Während unter der Goldenen Brücke noch die Enten im eiskalten Wasser planschen, knirschen keine 100 Meter weiter die Kufen der ersten Läufer auf dem Eis des Aasees. Manche Passanten sind ganz vorsichtig wie Sabrina und Thomas, die „nur mal eben ein Instragram-Foto“ machen und sich im geschickten Kamerawinkel zum Smartphone so positieren, als wäre hinter ihnen das nordische Eismeer. Manche, wie das Ehepaar Knüfer aus Nottuln, kommen, weil „die Kinder einfach nicht zu bremsen waren“.

MEHR ZUM THEMA Frost Aasee ist zugefroren: Stadt Münster spricht Warnung aus

Viele sind vorsichtig, bleiben eher in Ufernähe und testen mit kleinen Luftsprüngen aus, ob die gefrorene Schicht wirklich dicht hält und nicht knackt. Andere stürmen mit Hund und Kind auf dem Schlitten weit raus auf den See und mit der Zeit lässt sich kaum noch jemand davon abhalten, lieber auf sicherem Terrain zu bleiben.

Das rot-weiße Flatterbahn des Ordnungsamtes, erst am Freitag gespannt vor den Terrassen, liegt zerrissen am Boden. Behördliche Kontrollen sind nicht in Sicht und je mehr Menschen auf dem Eis sind, umso mehr Schaulustige, auch mit kleinen Kindern, machen es ihnen nach. Spaziergänger wie das Ehepaar Max und Josefa Bralle schütteln den Kopf, sprechen von „Unvernunft“ und sagen: „Nachher muss wieder die Feuerwehr kommen, um sie rauszuholen“.

Und auf dem Eis sind am späten Vormittag die ersten 1000 Handybilder schon im Kasten, am Nachmittag und morgen, am letzten Frosttag vor dem vorweihnachtlichen Tauwetter, dürfte es einen noch größeren Ansturm auf das seltene Vergnügen des Open-Air-Eislaufs mitten in Münster geben.