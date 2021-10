Münsteranerinnen sitzen mit am Tisch

Die beiden münsterischen Bundestagsabgeordneten Maria Klein-Schmeink (Grüne) und Svenja Schulze sitzen bei den jetzt angelaufenen Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP mit am Tisch. Klein-Schmeink ist Sprecherin der vierköpfigen Delegation ihrer Partei in der Arbeitsgruppe 12 (Gesundheit und Pflege). Svenja Schulze gehört der sechsköpfigen SPD-Delegation in der Arbeitsgruppe 8 (Klima, Energie und Transformation) an.

