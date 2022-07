Münsterliste klagt: Mandatsträger Tsakalidis soll für Wahlkampf zahlen

Die Klägerin, die „Münsterliste – bunt und international e.V.“, war mit drei Vorstandsmitgliedern am Montag vor dem Amtsgericht erschienen, der Beklagte, Ratsherr Dr. Georgios Tsakalidis, war lediglich anwaltlich vertreten. Lange dauerte der Termin indes nicht – lange genug allerdings, um die zentrale Frage in dem Rechtsstreit zwischen Münsterliste und Tsakalidis herauszufiltern: Ist Georgios Tsakalidis formal noch Mitglied der Münsterliste? Die Antwort darauf wird großen Einfluss darauf haben, wer für die Wahlkampfkosten der Münsterliste aufkommt. Ein Urteil stellte der Richter für den 22. August in Aussicht.

