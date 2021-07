Der Biergarten der Gaststätte „Klamm & Heinrich“ am Breul, die früher „Pulverturm“ hieß, gilt als der älteste in Münster. Eine Schanklizenz, die die aktuellen Betreiber bei Aufräumarbeiten auf dem Dachboden gefunden haben, ist auf das Jahr 1828 datiert – bald darauf dürften hier die Münsteraner ihr Bier auch unter freiem Himmel genossen haben. Doch nun stehen Veränderungen an. Ende September wird das „Klamm & Heinrich“ seine Pforten schließen – planmäßig, wie Thomas Wehrmann, einer der Betreiber, betont. „Der Mietvertrag war von Anfang an nur auf fünf Jahre ausgelegt.“

