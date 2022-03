Musik-Campus: Entscheidung fällt am 6. April

Erwartungsgemäß hat der Kulturausschuss am Donnerstagabend die Entscheidung über den Bau eines Musik-Campus erneut vertagt. In einer dem Rat vorgeschalteten Sondersitzung soll dann am 6. April darüber abgestimmt werden, ob die Stadt Münster in absehbarer Zeit dieses kulturelle Großprojekt angeht.

Das gemeinsame Vorhaben der Musikhochschule der Universität Münster, die neu bauen muss, der Westfälischen Schule für Musik, die ebenfalls akuten Baubedarf anmeldet, und des Sinfonieorchesters der Stadt Münster, das Probenräume und einen repräsentativen Konzertsaal benötigt, soll auch Raum für die freie Musikszene schaffen. Land NRW und Stadt Münster müssten rund 285 Millionen Euro aufbringen, wobei die Stadt Münster mit rund einem Drittel der Investitionskosten dabei wäre. Während die CDU das Projekt stützt, hatte das Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt zuletzt noch weiteren Beratungsbedarf angemeldet.