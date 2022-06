Musik von der „größten Bühne der Welt“

Thomas Nufer strahlt über das ganze Gesicht, wenn er über die Promenade läuft. Zumindest an diesem Samstag. Der Ideengeber und Organisator der Grünflächenunterhaltung ist jedes Mal aufs Neue begeistert von seiner Veranstaltung. Und das geht nicht nur ihm so. Tausende Münsteraner und auch Auswärtige laufen über „die größte Bühne der Welt“ und genießen die Musik der unterschiedlichsten Künstler und Künstlerinnen, die über mehrere Kilometer auf der Promenade, vom Kanonengraben bis zum ehemaligen Finanzamt, aufgebaut sind.

Alle Musikrichtungen bedient

Von den Baumberger Alphornbläsern über Reggae und Ska von Boomtown Shakedown oder dem Streichquartett „Se4sons“ wird Musik jeder Richtung gemacht. Die vielen Besucher, der Eintritt auf der Promenade ist natürlich frei, können einfach vor sich hinschlendern und anhalten, wo es ihnen gefällt - dort wo sie die Musik am meisten anspricht.

Drei Stunden lang geben die insgesamt 73 Musiker, Bands oder gar Orchester alles. Die „größte Bühne der Welt“ wird zur größten Gartenparty der Welt. Bei perfektem Frühlings- oder fast Sommerwetter picknicken die Menschen neben den Künstlern, sie schlendern die ganze Promenade entlang oder bilden Trauben rund um die angesagtesten Musiker.

Ein Zeichen mit "Imagine" gesetzt

Wer bis dato noch keine Gänsehaut aufgrund der tollen Atmosphäre und der abwechslungsreichen Musik hatte, bekam sie spätestens um 17 Uhr. Für diese Zeit hatte Thomas Nufer alle Künstler und auch die tausenden Besucher erneut dazu aufgerufen gemeinsam „Imagine“ von John Lennon zu singen. Ein starkes Zeichen für mehr Frieden in der Welt. „Ein starkes Zeichen, dass wichtiger denn je ist“, sagt Thomas Nufer, der viel Herzblut in sein Projekt, in die Grünflächenunterhaltung steckt. Und auch im nächsten Jahr soll es wieder zwei Veranstaltungen an der Promenade in Münster geben.