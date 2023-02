350 Musiker aus sechs Nationen – auch aus der Ukraine

Europas nach eigenen Angaben erfolgreichste Tournee der Militär- und Blasmusik kehrt zurück in die größten Arenen Deutschlands. Mit dabei ist auch ein Orchester aus der Ukraine. Wegen des Krieges war eine Teilnahme lange unklar. Inzwischen befinden sich die Musikerinnen und Musiker aus der Stadt Tschernihiw, die etwa zwei Stunden von Kiew entfernt liegt, jedoch bereits in Deutschland und bereiten sich auf die Deutschland-Tournee der Musikparade vor.

Bei der Musikparade vereinen sich Musikerinnen und Musiker aus aller Welt, um gemeinsam zusammen zu musizieren. Seit über 20 Jahren leistet die Musikparade so einen Beitrag zur interkontinentalen Völkerverständigung. In diesem Jahr nehmen neben den Musikern aus der Ukraine Orchester aus Deutschland, Niederlande, Malta, Großbritannien und Polen an der Musikparade am 25. Februar in Münster teil.

Erfolgreichste Tournee in Europa

Sechs Orchester aus allen Teilen der Welt zeigen in insgesamt 20 deutschen Städten ein Programm mit Titeln von Military über Klassik oder Swing bis hin zu Rock und Pop: Klassische Märsche sind laut Ankündigung ebenso vertreten wie aktuelle Songs und Evergreens von Bon Jovi, Rihanna, Helene Fischer und vielen anderen. Mit jährlich mehr als 100.000 Besuchern ist die Musikparade laut Veranstalter die größte Tournee ihrer Art in Europa.

„Musikkorps, Marching Bands sowie offizielle Militär- und Repräsentationsorchester aus aller Welt zeichnen die Musikparade ebenso aus wie spektakuläre Choreografien und Tanzeinlagen, prächtige Uniformen und Kostüme sowie überraschende Showelemente“, heißt es in der Ankündigung. Das Programm wird in jedem Jahr neu zusammengestellt. Auch die Fans der Dudelsackmusik dürfen sich wie in den schottischen Highlands fühlen: Dutzende Pipes and Drums nehmen jedes Jahr an der Musikparade teil, die sich somit an das Edinburgh-Tattoo in Schottland anlehnt.

Klassiker und aktuellen Hits

Höhepunkt ist das große Finale, bei dem sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum „Orchester der Nationen“ vereinen, um gemeinsam zu musizieren – neben Klassikern wie „Ode to Joy“ oder dem „Radetzky Marsch“ gibt es auch aktuelle Hits.

Samstag (25. Februar) um 14.30 Uhr und um 19.30 Uhr, Halle Münsterland, Tickets sind ab 38,90 Euro erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0441/2 05 09 20 sowie auf der Homepage der Musikparade.