Rita Dondrup bleibt Vorsitzende der Musikschule

Albachtens Musikschule setzt auf Kontinuität: Die Frau an der Spitze wurde bei der jüngsten Generalversammlung im Amt bestätigt. Sie hob hervor, dass das Thema Digitalisierung eine immer größere Rolle spiele.

Rita Dondrup bleibt auch weiterhin erste Vorsitzende der Albachtener Musikschule. Bei der Jahreshauptversammlung im „Haus der Begegnung“ wurde sie – ebenso wie Beisitzerin Barbara Weilke – im Amt bestätigt.

Zum Auftakt der Versammlung stimmte ein Bläser-Oktett aus den Reihen des Jugendblasorchesters die Teilnehmer mit Mozarts vierstimmigem Kanon „Bona nox“ auf die anstehenden Tagesordnungspunkte ein. Rita Dondrup berichtete im Anschluss von den wichtigsten Themengebieten des abgelaufenen Jahres. Neben Personal und Finanzen werde dabei das Thema Digitalisierung bei der Musikschule eine immer größere Rolle spielen.

Digitalisierungs-Offensive für Musikschulen

Die Musikschule Albachten habe im Rahmen der Digitalisierungs-Offensive des Landes NRW für Musikschulen in entsprechende Geräte investiert und somit einen großen Schritt in eine digitale Zukunft gemacht, hob die Vorsitzende hervor. Auch die Einführung eines Musikschul-Verwaltungsprogramms zeige erfolgreich in diese Richtung.

2600 Euro zugunsten der Aktion „Deutschland hilft“

Schulleiter Lothar Esser blickte laut einer Mitteilung der Musikschule auf eine beachtliche Zahl schulischer Veranstaltungen im Jahr 2022 zurück. Besonders hob er zwei Benefizkonzerte zugunsten der Ukraine-Hilfe hervor: Am 22. März gab es ein Open-Air-Konzert der Musikschule mit den Blockflötenkindern, dem Kinderchor und dem Junior-Blasorchester. Am 8. Mai fand eine Klaviermatinee mit Wilhelm Rodenberg im „Haus der Begegnung“ statt. Der Erlös beider Veranstaltungen betrug rund 2600 Euro zugunsten der Aktion „Deutschland hilft“. Die stellvertretende Musikschulleiterin Ursula Richard wiederum blickte unter anderem auf die Vorspielwoche vom 8. bis 14. Mai und den Albachtener Weihnachtsmarkt zurück.

Bei den weiteren Wahlen stellte sich Christoph Wiedemann nach sechs Jahren Mitarbeit im Vorstand nicht mehr für den Posten des Beisitzers zur Verfügung. Für ihn wurde Björn Timm neu in den Vorstand gewählt. Rita Dondrup bedankte sich bei Wiedemann für seine tatkräftige Unterstützung und seine Bereitschaft, dem Vorstand weiterhin beratend zur Seite zu stehen. Neben Doris Hauphoff wurde Christina Strüwe zur neuen Kassenprüferin gekürt.