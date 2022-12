Mutter und Kind brechen im Aasee-Eis ein

Viele Menschen haben nach einer Woche Dauerfrost das Eis auf dem teilweise zugefrorenen Aasee betreten. Die Behörden hatten schon vor dem Wochenende davor gewarnt – mit guten Gründen, wie sich am Samstag auf dramatische Weise zeigte.

Warnungen ohne Wirkung: Zahlreiche Münsteraner betraten am Samstag den zugefrorenen Aasee.

Eine Mutter ist am Nachmittag zusammen mit ihrem Kind im Bereich der Torminbrücke im nicht tragenden Eis eingebrochen, wie eine Polizei-Sprecherin gegenüber unserer Zeitung berichtete. Die Frau und ihr Kind konnten den Angaben zufolge aber von Passanten gerettet werden. Sie seien unmittelbar danach ins Krankenhaus gebracht worden. Die beiden seien jedoch wohlauf, hieß es inzwischen. Die Polizei warnte erneut eindringlich davor, das Eis auf dem Aasee zu betreten.

Bereits am Samstagmittag hatten Menschen trotz ausdrücklicher Warnungen durch die Stadt Münster die seltene Gelegenheit genutzt, über den Aasee zu gehen. Während unter der Goldenen Brücke noch die Enten im eiskalten Wasser planschten, knirschten keine 100 Meter weiter die Kufen der ersten Läufer auf dem Eis des Aasees. Manche Passanten waren ganz vorsichtig wie Sabrina und Thomas, die „nur mal eben ein Instagram-Foto“ machten und sich im geschickten Kamerawinkel zum Smartphone so postierten, als wäre hinter ihnen das nordische Eismeer. Manche, wie das Ehepaar Knüfer aus Nottuln, kamen, weil „die Kinder einfach nicht zu bremsen waren“.

Viele waren vorsichtig, blieben eher in Ufernähe und testeten mit kleinen Luftsprüngen aus, ob die gefrorene Schicht wirklich dicht hielt und nicht knackte. Andere stürmten mit Hund und Kind auf dem Schlitten weit raus auf den See und mit der Zeit ließ sich kaum noch jemand davon abhalten, lieber auf sicherem Terrain zu bleiben.

⚠️Warnung!Wir bitten eindringlich,den zugefrorenen #Aasee in #Münster nicht zu betreten⚠️ Soeben sind eine Mutter und ihr Kind bereits eingebrochen. Sie sind wohlauf. Es befinden sich aber noch zahlreiche Personen auf der zugefrorenen Fläche! Verlasst die Fläche! #PolizeiMünster — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) December 17, 2022

Das rot-weiße Flatterband des Ordnungsamtes, erst am Freitag gespannt vor den Terrassen, lag zerrissen am Boden. Behördliche Kontrollen waren nicht in Sicht und je mehr Menschen auf dem Eis waren, umso mehr Schaulustige, auch mit kleinen Kindern, machten es ihnen nach. Spaziergänger wie das Ehepaar Max und Josefa Bralle schüttelten den Kopf, sprachen von „Unvernunft“ und sagten: „Nachher muss wieder die Feuerwehr kommen, um sie rauszuholen.“