Diskussion über trennende Wirkung des Albersloher Weges

Der Albersloher Weg trennt Gremmendorf in Ost und West, in einen alten Teil und einen neuen Teil auf dem Gelände der früheren York-Kaserne. Wie soll man die Barriere überwinden?

Der Albersloher Weg ist die große Trennlinie in die Gremmendorf und wird es vorerst auch bleiben.

Die Umgestaltung des Albersloher Weges in Gremmendorf und die bauliche Umsetzung des Konzeptes „Neue Mitte Gremmendorf“ wird vermutlich von 2025 bis 2028 erfolgen. Das teilte Andreas Kurz vom Stadtplanungsamt in der Sitzung des Planungsausschusses am Donnerstagabend mit.