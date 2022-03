Nach Beginn des Angriffskriegs: „Ich will kein Russe mehr sein“

Vladimir Pankratov (35) ist in der russischen Partnerstadt Rjasan geboren. Seit Jahren lebt er in Münster, jetzt will er seinen russischen Pass abgeben.

Vladimir Pankratov kann und will nicht länger schweigen. Immer wieder Angriffe Russlands auf das ostukrainische Charkiw und die Hauptstadt Kiew mit Toten und Verletzten, Luftangriffe auf Wassylkiw und Browary im Kiewer Umland, russische Abschreckungswaffen in erhöhter Alarmbereitschaft, Festnahme Tauender Anti-Kriegs-Demonstranten in russischen Städten wie in Moskau und St. Petersburrg. Vladimir Pankratov, geboren in Münsters russischer Partnerstadt Rjasan und damit Staatsbürger der russischen Föderation, ist „schockiert und erschüttert über den Angriffskrieg auf die Ukraine“.