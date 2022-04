Wie man nach der Rückkehr aus dem Homeoffice effektiver arbeitet

Zwei Jahre Corona-Pandemie haben die Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Flächendeckendes Homeoffice hat in Betrieben Arbeits- und Entscheidungsstrukturen verändert und Familien in Ausnahmezustände versetzt. Die sukzessive Rückkehr vieler Arbeitnehmer an ihre Präsenzarbeitsplätze birgt ebenfalls viel Stress, wie Christiane Kuhlmann in ihrer täglichen Arbeit als Heilpraktikerin und Businesscoach erlebt. Sie ist Mitautorin der Bücher „Führung in Krisenzeiten“ und „Atlas der Entscheider“, das im Juni in die Buchhandlungen kommt. Im Interview gibt sie praktische Tipps, wie man sich trotz des wachsenden Drucks besser organisiert, Entscheidungsstärke zeigt und wie effektive Stressprophylaxe aussieht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch