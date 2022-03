Nach Maskenverstößen: Gewalt gegen Zugbegleiter und Polizisten

Ohne Maske und ohne Fahrkarte waren gleich mehrere Männer am Freitag rund um Münster unterwegs. Zugbegleiter und Beamten der Bundespolizei wurden bei den Einsätzen angegriffen.

In gleich mehreren Fällen ist es am Freitag zu Gewalt gegen Beamte der Bundespolizei und auch gegen Zugbegleiter gekommen. Laut einer Pressemitteilung der Bundespolizei waren mehrere Fahrgäste ohne Maske und ohne Fahrschein unterwegs.

So auch ein 20-Jähriger, der am Nachmittag einen Zug von Haltern nach Münster nutzte. Weil sich der Mann nicht ausweisen wollte, alarmierte ein Zugbegleiter die Bundespolizei. Am Hauptbahnhof Münster versuchte der 20-Jährige, vor den Beamten zu fliehen.

20-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizisten

Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde gefesselt und zur Wache gebracht. Bei der Durchsuchung nach Ausweisen sperrte er sich und leistete erheblichen Widerstand. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Leistungserschleichung eröffnet. Auch wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht muss er sich verantworten.

Auch in einem Zug von Dortmund nach Münster ist am Freitagnachmittag ein Fahrgast ohne Maske und Fahrtkarte aufgefallen. Er verweigerte gegenüber dem Zugbegleiter sowohl das Tragen einer Maske als auch die Angabe seiner Personalien. Als der Zugbegleiter den Fahrgast von der Weiterfahrt ausschließen wollte, ging dieser ihn körperlich an.

Unbekannter schubst Zugbegleiter und flüchtet

Der Mann schubste den Zugbegleiter und versuchte, ihm einen fremden Ausweis zu entreißen. Dabei fiel er zunächst auf den Boden und schlug im anschließenden Gerangel nach dem Zugbegleiter, dessen Kleidung dabei zerrissen wurde. Am Haltepunkt Capelle flüchtete der Angreifer unerkannt aus dem Zug. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Der Zugbegleiter wurde leicht verletzt.

Die Bundespolizei hat die Sicherung von Überwachungsbildern aus dem Zug veranlasst. Der Mann war etwa 170 cm groß, trug kurze schwarze Haare, eine schwarze Jeans und eine grün-graue Jacke mit rotem Emblem am Ärmel. In seiner Begleitung war ein kleiner Hund mit orangefarbener Leine. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreie Hotline 0800/6888000 entegegen.

Wüste Beschimpfungen und Beleidigungen

Am Abend des gleichen Tages verweigerte ein 20-Jähriger das Tragen einer Maske im abfahrbereiten Zug von Münster nach Rheine. Er wurde durch das Zugbegleitpersonal des Zuges verwiesen und verließ diesen zunächst. Kurz vor Abfahrt des Zuges versuchte der 20-Jährige aus Neuenkirchen den Zug erneut ohne Mund-Nasen-Schutz zu betreten.

Er wurde durch einen Bundespolizisten, der sich auf dem Heimweg befand, daran gehindert, was der alkoholisierte Mann mit wüsten Beschimpfungen und Beleidigungen quittierte. Als er unvermittelt zu einem Schlag gegen den Kopf des Bundespolizisten ansetzte, wich dieser aus und brachte den Angreifer zu Boden.

Nachdem der Neuenkirchener daraufhin wieder zugänglich und kooperativ wurde, wies er sich aus. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eröffnet, bevor er entlassen wurde. Ferner wurde gegen ihn ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht eingeleitet.