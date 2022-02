Nach Urteil: Neue Regeln für E-Scooter-Anbieter in Münster

Das Verwaltungsgericht hat entschieden: Wo und wie E-Scooter im öffentlichen Raum abgestellt werden dürfen, kann die Kommune selbst regeln, muss es jetzt aber auch. Damit wurde die Stadt Münster zum Nachsitzen verdonnert: Das Gericht hat angeordnet, dass die Stadt neu über den Umgang mit E-Scootern entscheiden muss.

Die Stadtverwaltung reagiert darauf laut einer Pressemitteilung nun mit einem Katalog "mit klar umrissenen Regelungen". Dieser Katalog mache den Verleihfirmen nach Einschätzung von Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer "einerseits verbindliche Vorgaben, eröffnet ihnen andererseits aber auch einen verlässlichen Handlungsrahmen". Das bedeutet aber auch: Die E-Scooter werden nicht aus der Stadt verbannt. Das hatte der Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen mit seinem Antrag beim Verwaltungsgericht erreichen wollen.

"Anbieter müssen Lösungen finden"

"In der Vergangenheit waren im Stadtgebiet immer wieder achtlos behindernd abgestellte E-Tretroller, insbesondere auf Gehwegen, zu sehen", so Norbert Vechtel, Leiter des Ordnungsamtes. Das lasse sich künftig auch mit dem Gerichtsbeschluss und den Folgen nicht in Gänze verhindern, da die Nutzer selbst kaum zu belangen seien, so die Stadt. "Die Anbieterfirmen müssen aber Lösungen für die Sorglosigkeit ihrer Kunden und die damit verbundenen Probleme finden, anderenfalls kann es für sie teuer werden", heißt es in der Mitteilung weiter.

So dürfen E-Scooter abgestellt werden Foto: Die Stadt weist darauf hin, dass E-Scooter auf Gehwegen und am rechten Fahrbahnrand abgestellt werden dürfen, wenn dadurch keine Behinderung entsteht und kein anderweitiges Halteverbot gilt. Auch für diese Fahrzeuge gelten die Regelungen der Straßenverkehrsordnung und der "Elektrokleinstfahrzeugeverordnung". ...

Firmen müssen schneller auf Beschwerden reagieren

Da die bisherige, auf Vertrauen basierende und mit den Anbieterfirmen vereinbarte "Freiwillige Selbstverpflichtung" laut Urteil nicht ausreichend ist, wird die Nutzung des öffentlichen Raumes nach Angaben der Stadt nun unter verschärfte Bedingungen gestellt: "Die Reaktionszeit auf mögliche Beschwerdelagen wird auf maximal zwölf Stunden festgesetzt." Zudem seien die Verleihfirmen künftig verpflichtet, ihre Hotline-Telefonnummer an den Fahrzeugen deutlicher zu kennzeichnen. Bürgerinnen und Bürger können so wild abgestellte E-Tretroller direkt melden. Bereits ab Mitte März sollen die "Freiwilligen Selbstvereinbarungen" durch verbindliche Genehmigungsverfahren abgelöst werden, teilt die Stadt mit.

Darüber hinaus prüft die Stadtverwaltung, ob das die Parkverbotszonen ausgeweitet werden. Zudem sollen Kontrollen verstärkt werden, Verleihfirmen für widerrechtlich abgestellte E-Tretroller entsprechend verwarnt und diese gegebenenfalls auch abgeschleppt werden, teilt die Stadt mit.

Sondernutzungsgebühr wird ab 1. April fällig

Bereits via Ratsbeschluss verfügt, wird ab dem 1. April 2022 eine Sondernutzungsgebühr von den Anbietern dieser E-Scooter erhoben: Pro Fahrzeug und Quartal werden so 12,50 Euro fällig. Ob die Unternehmen deshalb die Anzahl ihrer Fahrzeuge in Münster reduzieren werden, ist der Stadtverwaltung nach eigenen Angaben nicht bekannt.

Die Stadt hat laut der Mitteilung Kontakt mit den Anbieterfirmen aufgenommen. Dort bestehe auch weiterhin "ein großes Interesse" an einer Verbesserung der Abstellsituation, wie es heißt. Die Firmen hätten gegenüber der Stadt geäußert, ihr Beschwerdemanagement grundlegend verbessern zu wollen. Außerdem soll ein neues System gekippte oder liegende Roller lokalisierbar machen.

„ Der derzeitige Zustand, dass je nach Kommune und Bundesland unterschiedliche Regelungen für den Verleih gelten, ist nicht zu vermitteln. “ Wolfgang Heuer

Norbert Vechtel erwartet "insbesondere für blinde Menschen eine weitreichende Verbesserung" – wenngleich auch zunächst nur in Münster. Denn: "Wir wünschen uns, dass bundesgesetzlich zuverlässige und einheitliche Rechtsgrundlagen für derartige Free-Floating-Systeme geschaffen werden. Der derzeitige Zustand, dass je nach Kommune und Bundesland unterschiedliche Regelungen für den Verleih gelten, ist nicht zu vermitteln", so Wolfgang Heuer.