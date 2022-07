Neue Chancen für Lebensmittel aus dem Münsterland

In Marktkauf und Edeka-Märkten in und um Münster ist ein Projekt an den Start gegangen, das lokalen Produzenten eine Absatz-Plattform bietet. Die Vorgabe dabei: Alle Produkte kommen aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern.

Immer mehr Verbraucher setzen bei ihrer Kaufentscheidung auf Nachhaltigkeit und kurze Transportwege, also Produkte aus der Region. Da Regionalität aber nicht genau definiert ist, kann die regional produzierte Milch mitunter aus Bayern kommen.

Die Edeka-Gruppe hat jetzt in Münster in den beiden Marktkauf-Häusern und weiteren kleineren Edeka-Märkten ein Projekt gestartet, das mit lokalen Sortimenten „Aus bester Nachbarschaft“ sukzessive im gesamten Münsterland eingeführt werden soll. „Die einzelnen Märkte bieten Lebensmittel aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern an“, erklärt Projektleitern Svenja Terveer von Edeka Rhein-Ruhr bei der Vorstellung des Konzepts im Marktkauf an der Loddenheide.

16 lokale Partner sind zum Start dabei

Auf den Feldern rund um Münster wachsen Obst und Gemüse wie Kartoffeln, Spargel und Erdbeeren. Auch Milch, Eier, Käse, Honig, Bier und Liköre gibt es von lokalen Erzeugern. All diese Lebensmittel werden nun in 19 Märkten in und um Münster auf gesonderten Präsentationsflächen zusammen mit informativen Steckbriefen der Erzeuger angeboten.

Zum Start haben sich die Betreiber der Edeka- und Marktkauf-Märkte für 16 lokale Partner entschieden, die jeweils mit bis zu 50 Produkten Teil des Konzepts „Aus bester Nachbarschaft“ sind. „Sie kennen die Betriebe und ihre Mitarbeiter persönlich, sind regelmäßig vor Ort auf den Höfen und von der Qualität der Produkte überzeugt“, betont Terveer. „Kunden fragen ganz bewusst nach diesen lokalen Produkten“, ergänzt der Leiter des Marktkaufs an der Loddenheide, Markus Kulich. Es gehe nicht nur um kurze Wege, sondern auch um Vertrauen.

Milch, Bier, Kaffee & Co.

Da im Rahmen des neuen Projekts alle Produkte nur von Erzeugern aus maximal 30 Kilometern Entfernung angeboten werden, „sind Eier, die heute gelegt werden, morgen im Supermarkt“, betont Landwirt Christoph Vienenkötter aus Everswinkel.

Unter den münsterischen Kooperationspartnern sind der Milchhof Große Kintrup, die Brauereien Finne, Pinkus Müller und Gruthaus, die Roestbar, die Bäckerei Prünte, Liba-Getränke und die Hafenkäserei.

Auch kleine Märkte profitieren

Nicht nur die lokalen Erzeuger sehen sich als Profiteure dieser zusätzlichen Absatzschiene, sondern auch die Händler. Katharina und Jan-Frederik Nientied, die in Münster zwei Edeka-Märkte und zwei Marktkauf-Märkte in Warendorf und Greven betreiben, nennen als besonderen Vorteil, dass angesichts der möglichen kleinen Abnahmemengen nicht nur große Supermärkte, sondern auch kleine Läden an dem Projekt teilhaben und die Vielfalt der lokalen Produkte anbieten können.

Sukzessive sollen im Münsterland weitere Märkte und lokale Erzeuger im jeweiligen 30-Kilometer-Radius in das Konzept aufgenommen werden, „damit die Marktbetreiber den Produzenten noch näher kommen“, kündigt die Projektleiterin aus der Edeka-Zentrale an.