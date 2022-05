Nächster Halt: Aufarbeitung der Geschichte

Fast wieder heil: Die Skulptur „Bus Shelter IV“ des US-amerikanischen Künstlers Dennis Adams an der Haltestelle Aegidiimarkt ist fast fertig repariert. Kaputtgemacht hatte es keine Person.

Am Skulptur-Projekt „Bus Shelter IV“ (1987) von Dennis Adams sind neue klimafeste Glasscheiben installiert worden.

Die Reparaturarbeiten der Skulptur „Bus Shelter IV“ des US-amerikanischen Künstlers Dennis Adams an der Haltestelle Aegidiimarkt / LWL-Museum sind weitgehend abgeschlossen.

Starke Hitzeeinwirkung haben einen der Leuchtkästen der Bushaltestelle in den vergangenen Jahren beschädigt. Das innenliegende Plexiglas mit einer darauf aufgebrachten Fotografie war aufgrund des extremen Klimas geschmolzen. Dafür mussten unter anderem im Inneren des Lichtkastens Leuchtmittel und Elektrik ausgetauscht werden, und das alte Plexiglas wurde durch neue bedruckte Glasscheiben ersetzt. Adams kam im Juli 2021 nach Münster, um den Zustand zu begutachten und die Reparaturarbeiten zusammen mit dem Museum zu planen, wie es in einer LWL-Mitteilung heißt.

Bezug zur NS-Vergangenheit

Adams hatte die „Bus Shelter IV“ für die Skulptur-Projekte 1987 ursprünglich am Domplatz installiert.

Adams kombiniert in seinen Installationen im öffentlichen Raum häufig Fotografie mit Architektur. Dabei entwickelt er funktionale Objekte wie etwa Kioske. 1983 begann er mit der Arbeit „Bus Shelter I“ eine Serie von Bushaltestellen.

Für die „Bus Shelter IV“ am LWL-Kunstmuseum hat der Künstler ein Ereignis aus dem Jahr 1987 aufgegriffen. Auf beiden Seiten des Wartehäuschens befinden sich großformatige, beidseitig mit einer Fotografie bestückte Leuchtkästen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um Werbemotive, sondern um Fotografien mit Bezug zur nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands.

Passanten werden miteinbezogen

Adams bezieht sich auf ein Ereignis im Sommer 1987: Im Vordergrund der Fotografien ist der französische Rechtsanwalt Jacques Vergès, der sogenannte „Anwalt des Teufels“ zu sehen, während er den hinter ihm sitzenden SS-Kriegsverbrecher Klaus Barbie in Frankreich vor Gericht vertritt. Vorbeilaufende Passantinnen und Passanten werden durch Spiegelflächen in die Arbeit physisch miteingebunden.

„In der öffentlichen Sammlung von Werken im Außenraum des Museums ist das Skulptur-Projekt von 1987 eines der bedeutendsten“, so die Kuratorin für Gegenwartskunst am LWL-Kunstmuseum, Dr. Marianne Wagner. Bei Adams Skulptur sei das Besondere, dass seine künstlerische Aufforderung wie selbstverständlich in den Alltag der Bevölkerung integriert sei.