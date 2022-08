Nachtarbeit am Hohenzollernring

Die Bauarbeiten für den nächsten Abschnitt der neuen Fernwärmeleitung kündigt sich an. Dafür richten die Stadtwerke Münster eine Nachtbaustelle am Hohenzollernring ein.

In den Nächten von Sonntag (7. August) bis voraussichtlich 12. August (Freitag) demontieren die Stadtnetze Münster auf dem Hohenzollernring die Straßenbeleuchtung. Die Arbeiten im Abschnitt zwischen Bernsmeyerstiege und Rudolfstraße finden laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke jeweils zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr früh statt, um den Verkehrsfluss auf dem Ring nicht zusätzlich zu behindern.

Die Arbeiten bereiten nach Angaben der Stadtwerke den nächsten Bauabschnitt für die Fernwärmeleitung am östlichen Ring vor. Anders als an den meisten Straßen im Stadtgebiet werden Teile des Rings von mittig über der Fahrbahn hängenden Seilleuchten beleuchtet. Die Beleuchtung ist den Arbeiten auf der Baustelle im Weg. Sie wird in der Bauzeit durch Beleuchtungsmasten ersetzt.

Nächster Abschnitt der Fernwärmearbeiten

Der nächste Abschnitt der Fernwärmearbeiten am Hohenzollernring wird zwischen Manfred-von-Richthofen-Straße und der Bushaltestelle St. Franziskus-Hospital gebaut. Ab September werden dort in rund einem Jahr Bauzeit neue große Transportleitungen verlegt, die die Wärmeversorgung im nord-östlichen Stadtgebiet sicherstellen. Die Arbeiten im aktuellen Ringabschnitt zwischen Sophienstraße und Manfred-von-Richthofen-Straße beenden die Stadtnetze pünktlich.

Bis voraussichtlich 2027 verlegen die Stadtwerke Münster neue Wärmeleitungen vom Hafenkraftwerk bis zur Ostmarkstraße. Mit den bereits erfolgten Arbeiten am Hafen, Hansaring und Hohenzollernring ist bereits die Hälfte der Strecke geschafft.