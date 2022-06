Narren hoffen auf „normale Session“

Der Bürgerausschuss Münsterscher Karneval (BMK) hat auf einer Klausurtagung die Eckpunkte für die nächste Session festgelegt. Nach den vielen Corona-Absagen in den vergangenen Jahren liegt die Hoffnung auf einer normalen Session.

Arbeiten an der Zukunft der Narretei: Am Wochenende tagten Präsidium und Beirat des Bürgerausschusses Münsterscher Karneval in Klausur. Vorn in der Bildmitte Präsident Dr. Helge Nieswandt.

Mehr Kommunikation, besonders im Bereich Social Media, intensiv nach neuen Sponsoren suchen und eine närrische Party kurz vor dem 11.11., quasi als jeckes Appetithäppchen auf mehr: Der Bürgerausschuss Münsterscher Karneval (BMK) hat auf einer Klausurtagung am Wochenende die Eckpunkte für die nächste Session festgelegt und hofft nach den vielen Corona-Absagen in den zurückliegenden Jahren nun „auf eine normale Session“, so BMK-Präsident Dr. Helge Nieswandt.

Die größte Unsicherheit bleibt aber zunächst, wie und unter welchen Corona-Bedingungen ab November überhaupt gefeiert werden darf. Sobald es Signale aus Berlin und von der neuen Landesregierung gibt, will Nieswandt mit Stadtrat Wolfgang Heuer Kontakt aufnehmen, um lokale Regelungen zu diskutieren.

Nieswandt: „Unsere Gesellschaften brauchen frühzeitig Planungssicherheit und müssen wissen, was geht und was nicht.“ Einen dritten Ausfall der Session, darüber war man sich im Vorstand einig, würden die kleineren Vereine nicht überleben.

Proklamation fällt aus

In der Session wollen die Majestäten der vergangenen Jahre vom Prinzen über den Hippenmajor bis zur Lady Carneval häufiger im Team auftreten. Eine erste Gelegenheit könnte die närrische Party am 5. November im „Jovel“ sein. Am 12. November findet ab Mittag die große Auftaktveranstaltung mit Musik, Tanz und dem Sternmarsch aller Gesellschaften zum Prinzipalmarkt statt. Eine Proklamation fällt aus, weil Mario Engbers ja schon 2021 zum Prinzen Karneval gekürt wurde, dann aber coronabedingt nicht feiern konnte. Erste Überlegungen für den Rosenmontagszug 2023 gibt es auch schon. Vorab soll es eine kleine „Werbekarawane“ der Sponsoren geben. Ziel ist es, die Volkskarneval-Aktivitäten des BMK finanziell langfristig abzusichern.