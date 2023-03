Narretei verbindet viele Menschen

Offiziell ist die Karnevalszeit vorbei: Der Bürgerausschuss Münsterscher Karneval hatte am Wochenende gleichwohl Grund zum Feiern - und das sogar im Rathaus zusammen mit dem Oberbürgermeister

Der Bürgerausschuss Münsterscher Karneval feiet 75. Geburtstag: Oberbürgermeister Markus Lewe (l.) und Wagenbaumeister Simon Bakker (2.v.r.) gratulierten dem BMK-Präsidenten Helge Nieswandt (2.v.l.) und dessen designiertem Nachfolger, Ex-Stadtprinz Thorsten Brendel (r.), im Rahmen eines Festaktes in der Rüstkammer des Rathauses.

Karneval ist offenbar weit mehr als Brauchtumspflege, ehrenamtliches Engagement und auch Feiern: „Der Karneval trägt massiv dazu bei, dass die Gesellschaft mit Humor, Freude und gegenseitige Achtsamkeit zusammengehalten wird“, fasste Oberbürgermeister Markus Lewe am Samstag in der Rüstkammer des Rathauses zusammen.

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Bürgerausschusses Münsterscher Karneval (BMK) würdigte er im Rahmen eines Festaktes im Beisein der Vertreter der örtlichen Gesellschaften die Verdienste der Dachorganisation des Karnevals. Im Karneval, so Lewe, gebe es keine sozialen Unterschiede, alle würden mit einbezogen. Mit der Jetzt-erst-recht-Position habe der Karneval der Stadtgesellschaft angesichts von Krieg und Corona in schweren Zeiten wieder etwas Glück geschenkt und neue Hoffnung gegeben. „Der Karneval ist auch ein Stück Stadtentwicklung, er lebt, und der Mittelpunkt ist hier in Münster“, betonte Lewe.

Rügerecht der Narren

BMK-Präsident Dr. Helge Nieswandt ließ die lange Geschichte des Karnevals in Münster Revue passieren und erinnerte daran, dass der BMK in den vergangenen Jahren besonders das Image des Karnevals wieder wesentlich zurechtgerückt habe. Und der Karneval sei auch politisch, unterstrich der Präsident das Rügerecht der Narren als weiteren Aspekt der Narretei.

Nieswandt verwies darauf, dass der Karneval vor allem auch organisatorisch ehrenamtlich gestemmt werde. Dazu gehöre eine solche Mammutveranstaltung wie etwa der Rosenmontagsumzug ebenso dazu wie die Jugendarbeit in den Vereinen, die er besonders lobte.

Freundschaft mit Karnevalisten aus Holland

Traditionell gehören niederländische Zugnummern am Rosenmontag dazu – Wagenbaumeister Simon Bakker unterstrich die 66 Jahre währende Freundschaft mit dem BMK mit einem Geschenk und kam zu dem Schluss: „Wir machen das alle ehrenamtlich, jeder Mensch kann und darf Karneval mitfeiern, denn es ist die wichtigste Nebensache der Welt.“