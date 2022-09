Neue Büroflächen für zukünftige Arbeiten

Der LWL braucht für die Zukunft neue Büroräume, der Verband braucht mehr Platz für seine Mitarbeiter. Dafür werden in Zukunft zwei neue Verwaltungsgebäude in der Nähe des Landeshauses entstehen.

Zwei Verwaltungsgebäude – eines an der Brüderstraße und eines an der Schwelingstraße – sollen in einigen Jahren dem LWL mit zusätzlichen Büros zur Verfügung stehen.

Zwei neue Verwaltungsgebäude sind seitens des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in der Nähe des Landeshauses in der Innenstadt geplant. Die Hürde im LWL-Landschaftsausschuss hat das Projekt nun genommen, einstimmig wurde in der vergangenen Woche der Grundsatzbeschluss verabschiedet.

Die Verwaltung wird nun mit der Durchführung eines Architekturwettbewerbes beauftragt. Die beiden Gebäude sollen auf LWL-eigenen Grundstücken in der Brüderstraße und an der Schwelingstraße entstehen. Die zentralen Standorte seien wichtig, um einen guten Anschluss an das ÖPNV-Netzwerk sicherzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Bauordnungsrechtlich ist der LWL verpflichtet, neue Stellplätze für Mitarbeiterparkplätze zu schaffen, durch die Nachverdichtung an der Brüderstraße fällt der dortige Parkplatz weg, das neue begrünte Deck soll im Bereich des Bahndammes entstehen. Neben barrierefreien Stellplätzen und Flächen für Dienstfahrzeuge sind zentrale Stellflächen für E-Fahrzeuge, ­E-Bike-Ladeinfrastruktur und überdachte Flächen für Fahrräder und Lastenräder geplant.

Fertigstellung ist Ende 2027 geplant

Insgesamt rechnet der LWL mit einem Investitionsbedarf von knapp 30 Millionen Euro. Der Baubeginn kann auf Nachfrage bei LWL-Pressesprecherin Hannah Pöppelmann-Reichelt noch nicht prognostiziert werden. Nach aktuellem Stand – mit Verweis auf die angespannte Material- und Personallage auf dem Baumarkt – ist die Fertigstellung für Ende 2027 geplant.

Mit dem Bau der neuen Verwaltungsgebäude sind laut Ursula Ecks (SPD), Vorsitzende des LWL-Bauausschusses, die „Weichen“ gestellt, um „zeitgemäße Büroräume für ein zukunftsorientiertes Arbeiten beim LWL weiter auszubauen“.

Der Vorsitzende des LWL-Personalausschusses, Wolfgang Diekmann (CDU), betonte: „Der LWL will weiterhin attraktiver Arbeitgeber bleiben. Dafür benötigt er moderne Bürogebäude mit innovativen und flexiblen Raum- und Arbeitskonzepten zum Beispiel mit dem Konzept des ‚Desksharing‘.“ Dabei gebe es keine festen Schreibtische für Mitarbeitende, angesichts des drohenden Mangels könne somit besser um Fachkräfte geworben werden.

LWL-Baudezernent Urs Frigger betonte, dass künftig auf neue Konzepte zum flexiblen Arbeiten gesetzt werde: „Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig weniger Bürofläche.“ Der Bedarf an diesen würde durch die neuen Gebäude gedeckt werden.