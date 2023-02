Neue Gesamtschule: Große Fraktionen wollen Klage zustimmen

Am Dienstag geht es im Schulausschuss darum, ob die Stadt Münster gegen den ablehnenden Bescheid der Bezirksregierung zur Gesamtschulgründung in Roxel klagen soll. Es spricht viel für eine Zustimmung.

Das Schulzentrum in Roxel

Der Rat entscheidet am Mittwoch final, ob die Stadt gegen den ablehnenden Bescheid der Bezirksregierung zur Gesamtschulgründung in Roxel gerichtlich vorgehen soll. Bereits am heutigen Dienstag trifft der Schulausschuss die Vorentscheidung – und es sieht nach einer großen Zustimmung zu dieser Frage aus. Sowohl Grüne, SPD und CDU gaben vorab entsprechende Stellungnahmen ab.