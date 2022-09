Erster Spatenstich für Sechs-Gruppen-Kita

Foto:

In Münster entstehen zwei neue Kindertageseinrichtungen: An der Grumpischstraße im Oxford-Quartier (Bezirk West) wird eine Kita mit fünf Gruppen gebaut. Sie geht voraussichtlich im 1. Quartal 2025 in Betrieb. Im Bezirk Südost wird im Stadtteil Gremmendorf im York-Quartier eine neue Kita am Norfolkweg mit vier Gruppen entstehen. Die Eröffnung ist für das zweite Quartal 2025 geplant. Für beide Kindertageseinrichtungen sucht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien einen Träger. Interessierte Träger für die beiden Kindertageseinrichtungen können sich bis zum 14. Oktober 2022 an das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wenden (jugendamt@stadt-muenster.de, 0251/4925101).