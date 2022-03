Neue Loop-Gebiete kommen gut an

Seit Mitte Januar fahren die Loop-Kleinbusse der Stadtwerke auch Haltestellen entlang des Albersloher Wegs zwischen Angelmodde und Gremmendorf sowie in der Davert rund um Amelsbüren an. Am Albersloher Weg mit seiner dichten Bebauung haben die Stadtwerke mit einer hohen Nutzerzahl gerechnet – und recht behalten: Über 1 500 Ein- und Ausstiege haben sie in den ersten sechs Wochen verzeichnet.

Dabei hat sich gezeigt, dass die Verfügbarkeit von Loop trotz der zusätzlichen Fahrgäste stabil geblieben ist, da dort viele Fahrten verschiedener Fahrgäste in einem Kleinbus zusammengelegt werden konnten. Gerade diese Funktion sorgt dafür, dass der Kleinbus „effizienter als das Privatauto ist“, schreiben die Stadtwerke.

„Erstmals regelmäßiger Nahverkehr“

Genauso spannend war für das kommunale Mobilitätsunternehmen der Blick in die Davert. Um elf Quadratkilometer ist dort das Einzugsgebiet gewachsen, bei gerade einmal knapp 400 Bewohnerinnen und Bewohnern. „Dort schaffen wir mit Loop erstmals ein regelmäßiges Nahverkehrsangebot und damit die Möglichkeit, das Auto häufiger stehen zu lassen“, sagt Frank Gäfgen, Geschäftsführer für Mobilität der Stadtwerke.

Bisher wird das Angebot in der Davert im Schnitt einmal pro Tag genutzt. Angesichts der geringen Bevölkerungsdichte ein Wert, der nicht überrascht. Trotzdem hoffen die Stadtwerke auf eine Steigerung: „Gewohnheiten zu ändern, nimmt Zeit in Anspruch.“

Das Projekt Loop ist ein mit Steuergeld gefördertes und auch drei Jahre angelegtes Pilotprojekt.