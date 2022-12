Neue Sozialwohnungen am Markweg geplant

Bezahlbarer Wohnraum in Stadtnähe: Mit diesem Ziel ist die Ausschreibung eines Grundstücks im Baugebiet „Südlich Markweg“ in Rumphorst gestartet. Das Grundstück geht an den Investor, der die geringste Startmiete bietet.

Bezahlbarer Wohnraum in Stadtnähe: Mit diesem Ziel ist die Ausschreibung eines Grundstücks im Baugebiet „Südlich Markweg“ in Rumphorst gestartet. Die Stadt Münster vergibt am Rainer-Plein-Weg ein Grundstück für ein Mehrfamilienhaus mit 100 Prozent gefördertem Wohnraum. Das rund 1500 Quadratmeter große Grundstück geht an den Investor oder die Investorin, der oder die die geringste Startmiete bietet.

„Wir haben uns als Stadt im Rahmen der Sozialgerechten Bodennutzung Münster das Ziel gesetzt, langfristig bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, erläutert Stadtkämmerin Christine Zeller. „Neben dem Gebot auf Startmiete ist hier das Instrument des Erbbaurechts entscheidend. Denn wir verkaufen das Grundstück nicht, sondern vergeben es für 60 Jahre.“ Nach Ablauf der 60 Jahre kann das Erbbaurecht verlängert werden, oder das Grundstück fällt zurück an die Stadt.

Maximal sieben Euro pro Quadratmeter werden die öffentlich geförderten Mietwohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen kosten. Geplant sind Wohnungen in unterschiedlichen Größen für Einzelpersonen bis hin zu größeren Familien. Errichtet werden muss das Mehrfamilienhaus nach dem Gebäudeenergiestandard „KfW-Effizienzhaus 40“. Die Installation einer Fotovoltaikanlage ist Pflicht.

Bewerbung bis zum 15. Februar möglich

Die Ausschreibung läuft bis zum 15. Februar. Alle Informationen sind auf der Webseite des Amtes für Immobilienmanagement zu finden. Ebenfalls in dem Baugebiet wird ein Grundstück für gemeinschaftliches Wohnen vergeben - die Stadt bietet nähere Infos.