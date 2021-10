AWM schreiben Recyclinghofkonzept fort: Neue Standorte müssen her

Der Schuh drückt: Die Recyclinghöfe an der Eulerstraße und in Hiltrup sind zu klein. Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster wollen deshalb neue Standorte finden. Außerdem soll im Westen der Stadt ein zusätzlicher Hof entstehen.

Im Jahr 2005 haben die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) das Recyclinghofkonzept der Stadt mit dem Bau der Anlage in Gievenbeck abgeschlossen. Damals lebten 270.000 Menschen in Münster, heute sind es über 315.000. Das Bevölkerungswachstum und das damit einhergehende Plus an Abfall hat manche Recyclinghöfe an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht. Deshalb überarbeiten die AWM derzeit ihr Recyclinghofkonzept.