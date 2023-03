Neue Trainingsmatte lässt weich fallen

Beim Karate-Training landet man schon mal auf der Matte. Das ist sowohl sprichwörtlich als auch ganz real gemeint und funktioniert in der Praxis natürlich nur dann, wenn es eine Matte gibt. Die Karate-Abteilung des Sportclubs Nienberge (SCN) verfügt seit einigen Tagen über eine solche Matte, die beim Training den Boden der SCN-Halle auf einer Fläche von 100 Quadratmetern bedeckt. Die Anschaffung wurde durch großzügige finanzielle Unterstützung ermöglicht. Dabei gibt es eine Verbindung zur Karate-Abteilung.

An zwei Tagen 366 Personen geimpft

In der Coronazeit bot die Nienberger Hausarztpraxis Dr. Isabell Fuchs und Dr. Ansgar Hieronymus mithilfe des Sportclubs Booster-Impfungen in der Halle an. Judith Niemann, die Leiterin der Karate-Abteilung, konnte für die Aktion zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gewinnen, im Dezember 2021 wurden an zwei Tagen 366 Personen geimpft. Oberbürgermeister Markus Lewe lobte bei seinem Besuch im „SCN-Impfzentrum“ die Aktion als Beispiel für das Engagement von beruflichen und ehrenamtlichen Kräften überall in Münster. Bei einem weiteren Corona-Impftag – wieder mit Unterstützung des Karate-Teams – impften die Mediziner 52 Kinder.

3000 Euro Spende für die Matte

Mit der Spende für die Matte, die knapp 3000 Euro kostete, bedankte sich die Hausarztpraxis für die Hilfe der Karate-Sportler bei den beiden Aktionen. Auch die Firma Bertels & Harlandt Immobilienverwaltung beteiligte sich finanziell, zu den Unterstützern gehört auch der Verein „Kisaki Karate-Do Münster“ als Kooperationspartner der Nienberger.

Die 2018 beim SCN gegründete Karate-Abteilung (überwiegend trainieren Kinder) freut sich riesig über die Matte. Das Fallen fällt jetzt etwas angenehmer.