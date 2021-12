Neue "Wilsberg"-Folge wird ungewöhnlich gruselig

Merkwürdige Dinge geschehen in einem einsamen Wasserschloss: Um den dunklen Geheimnissen auf den Grund zu gehen, folgen Wilsberg und Ekki einem Hilferuf. Der Krimi – Ausstrahlung am Samstag – ist ungewöhnlich gruselig für Wilsberg-Verhältnisse.

Merkwürdige Dinge um Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden, r.) müssen Wilsberg (Leonard Lansink, M.) und Ekki (Oliver Korittke) aufdecken in „Wilsberg - Einer von uns“.

Grusel und Nervenkitzel - ZDF-Ermittler Georg Wilsberg steht eigentlich nicht für diese Art Unterhaltungsgenre mit den großen Spannungselementen. Im neuen Fall „Einer von uns“ (ZDF, Samstag (11. Dezember), 20.15 Uhr) aber schaut das ganz anders aus.

In einem einsamen verwinkelten Wasserschloss entwickelt sich ein Kammerspiel um Missgunst, Gewalttätigkeit, Mordmotive und Tod. Bis zur Auflösung am Ende werden die Zuschauer quer durchs Gebäude geführt, durch einsame Gänge, dunkle Keller und verstecke Treppenhäuser. Es gibt Blutspuren, Opfer und eine überraschende Auflösung.

Es gibt nur Hauptdarsteller

Das Besondere: Es gibt nur Hauptdarsteller. Wo sonst in anderen Fällen allein schon bei der Besetzung klar ist, wer am Ende der Mörder sein muss, haben Marin Enlen (Regie) und Stefan Rogall (Buch) bei den Schauspielern dieser Folge nicht gekleckert. Mit Christoph Bach („Charité“), Julia E. Lenska („Bettys Diagnose“), Lasse Myhr („Nord bei Nordwest“) und Martin Butzke („Der Untergang“) sind die Teilnehmer eines Seminars auf dem einsamen Land toll besetzt. Patricia Meeden gibt ihr richtiges Debüt als Anwältin Dr. Tessa Tilker. Damit folgt sie auf Ina Paule Klink, die das Wilsberg-Team verlassen hat. Meeden hatte bereits 2017 in der Folge „Wellenbrecher“ einen Auftritt.

Neue Wilsberg-Folge im ZDF: Einer von uns Ekki (Oliver Korittke, l.) und Overbeck (Roland Jankowsky, r.) stellen fest, dass jemand einen Reifen an einem Wagen zerstochen hat. Wollte der Täter verhindern, dass jemand das Schlossgelände verlässt? Foto: Thomas Kost/ZDF In den Gängen des Schlosses kann es gefährlich werden. Wilsberg (Leonard Lansink, l.) und Ekki (Oliver Korittke, r.) sind sich uneinig, wer hier eigentlich auf wen aufpasst. Foto: Thomas Kost/ZDF Es sind genug Indizien zusammengekommen, dass Hauptkommissarin Anna Springer (Rita Russek, l.) ihr wohl verdientes Wochenende dafür opfert, um Overbeck (Roland Jankowsky, M.) und Wilsberg (Leonard Lansink, r.) bei den Ermittlungen im Schloss zur Hilfe zu eilen. Foto: Thomas Kost/ZDF Für Georg Wilsberg (Leonard Lansink) und Hauptkommissarin Anna Springer (Rita Russek) wird es eng, ein weiterer Seminarteilnehmer ist ihnen abhandengekommen. Was geht in dem abgelegenen Schloss vor sich? Foto: Thomas Kost/ZDF Leider hat Overbecks (Roland Jankowsky, M.) Vortrag beim Wochenendseminar auf dem Schloss nicht viel Publikum angezogen: Björn Schilling (Christoph Bach, l.), Tobias Eichholz (Lasse Myhr, 2.v.l.), Sebastian Nielsen (Martin Butzke, 2.v.r.) und Sophie Lowitz (Julia E. Lenska, r.). Foto: Thomas Kost/ZDF Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden) taucht unerwarteterweise auch bei dem Wochenendseminar auf. Sebastian Nielsen (Martin Butzke) will gerne zum nächsten Programmpunkt übergehen, dem Abendessen. Foto: Thomas Kost/ZDF Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden, 2.v.l.) hat nachts Schreie gehört und eine Blutspur gefunden. Keiner glaubt ihr, auch die Seminarteilnehmerin Sophie Lowitz (Julia E. Lenska, l.) nicht. Wilsberg (Leonard Lansink, r.) und Ekki (Oliver Korittke, 2.v.r.) sollen der Sache undercover auf den Grund gehen. Foto: Thomas Kost/ZDF Als Wartungspersonal verkleidet wollen Wilsberg (Leonard Lansink, r.) und Ekki (Oliver Korittke, l.) unbemerkt ermitteln, ob im Schloss ein Verbrechen passiert ist. Foto: Thomas Kost/ZDF Overbeck (Roland Jankowsky, l.) vermutet, dass Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden, M.) die Blutspur und die nächtlichen Schreie nur erfunden hat, um sich wichtig zu machen. Wilsberg (Leonard Lansink, r.) will herausfinden, was wirklich passiert ist. Foto: Thomas Kost/ZDF Seminarteilnehmerin Sophie Lowitz (Julia E. Lenska) verhält sich verdächtig. Foto: Thomas Kost/ZDF Overbeck (Roland Jankowsky) versucht herauszufinden, wer sich in seine Präsentation gehackt hat. Foto: Thomas Kost/ZDF Tobias Eichholz (Lasse Myhr) und Sophie Lowitz (Julia E. Lenska) fühlen sich zu unrecht verdächtigt. Foto: Thomas Kost/ZDF Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden) und Ekki (Oliver Korittke) lernen sich unter ungewöhnlichen Umständen in einem Schloss besser kennen - und verstehen sich auf Anhieb gut. Foto: Thomas Kost/ZDF Jemand hat Seminarteilnehmerin Sophie Lowitz (Julia E. Lenska) ein blutiges Messer in ihr Kopfkissen gerammt. Overbeck (Roland Jankowsky) ist sogleich vor Ort und inspiziert den Tatort. Foto: Thomas Kost/ZDF Merkwürdige Dinge geschehen in dem einsamen Wasserschloss, in dem Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden, r.) eigentlich nur an einem Seminar teilnehmen wollte. Um den dunklen Geheimnissen auf den Grund zu gehen, folgen Wilsberg (Leonard Lansink, M.) und Ekki (Oliver Korittke, l.) Tessas Hilferuf. Foto: Thomas Kost/ZDF

Der schrullige Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) kommt mit Kumpel Ekki Talkötter (Oliver Korittke) ins Spiel, als Tilker die beiden zu einer versteckten Ermittlung auf das Wasserschloss ruft. Sie sollen als getarntes Wartungspersonal nach dem Rechten schauen. Die Juristin hatte nachts Schreie gehört und eine breite Blutspur entdeckt, die später aber wie von Zauberhand verschwunden war.

Drohung auf dem Bildschirm

Auf dem Land hat sich ein kleiner, aber elitärer Zirkel zu einem Wochenendseminar versammelt. Darunter ein Unternehmensberater (Bach), die Mitarbeiterin der NRW-Staatskanzlei (Lenska), ein PR-Spezialist (Myhr) und ein Journalist (Butzke). Den Auftaktvortrag sollte Overbeck (Roland Jankowsky) als Vertreter der Kriminalpolizei halten. Doch der Kommissar kommt nicht weit. Sein Computer wird gehackt und auf dem Bildschirm erscheint eine Drohung.