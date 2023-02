Neue Fläche für Gewerbe

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Münster ist ungebrochen. Deshalb soll in der Stadt ein neues Gewerbegebiet entstehen. Die finale Entscheidung steht allerdings noch aus.

Bis die Bagger anrücken, wird noch einige Zeit vergehen. In Münster soll in Zukunft ein neues Gewerbegebiet entstehen.

Münster bekommt ein neues Gewerbegebiet – wenn auch „nur“ ein kleines und auch erst in einigen Jahren. Der Umweltausschuss befasste sich in seiner Sitzung am Dienstagabend mit dem Gebiet, das am Schifffahrter Damm nördliche des Heitmannweges (Baumarkt Hornbach) entstehen soll.

Einen Beschluss fasste der Ausschuss nicht. Die Aussprache vermittelte aber deutlich den Eindruck, dass es in der Ratssitzung am 15. Februar, wenn die finale Entscheidung ansteht, eine klare Mehrheit geben wird.

Konkret möchte die Stadtverwaltung nach der anstehenden Ratssitzung mit der sogenannten Bauleitplanung beginnen. Sie ist erforderlich, weil die Fläche heute landwirtschaftlich genutzt wird.

Hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen

Die Umplanung hält die Stadt für erforderlich, weil die Nachfrage nach Gewerbeflächen unverändert groß ist und es speziell für diese Fläche bereits eine Nachfrage vorliegt.

Große planungsrechtliche Probleme sieht Stadtbaurat Robin Denstorff nicht, da die Fläche im sogenannten Flächennutzungsplan (darin werden grob die Ziele der Stadtentwicklung festgelegt) schon als Gewerbefläche ausgewiesen sei. Kompliziert könnte die Erschließung werden. Bis in dem Gewerbegebiet gebaut werden kann, dürften noch mindestes zwei Jahre vergehen.